PIB acelera 2,1% na zona euro e 2,4% na UE no terceiro trimestre face homólogo

A economia da zona euro cresceu 2,1% no terceiro trimestre

A economia da zona euro cresceu 2,1% no terceiro trimestre face ao mesmo período de 2021, enquanto a da União Europeia (UE) acelerou 2,4%, com o Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal a crescer mais em termos homólogos.

De acordo com uma estimativa publicada esta segunda-feira pelo gabinete estatístico da UE, o Eurostat, o PIB ajustado sazonalmente subiu, em comparação com o período homólogo do ano passado, 2,1% na zona euro e 2,4% na UE no terceiro trimestre de 2022. Este crescimento homólogo fica, porém, abaixo do registado no trimestre anterior, quando ambas as zonas cresceram 4,3%.

Já na variação em cadeia, no terceiro trimestre de 2022, o PIB ajustado sazonalmente cresceu 0,2% tanto na zona euro como na UE, em comparação com o trimestre anterior, quando a economia tinha acelerado 0,8% na área da moeda única e 0,7% no conjunto da União.

Entre os 11 Estados-membros para os quais existem dados disponíveis para o terceiro trimestre deste ano, Portugal registou a maior subida em termos homólogos, ao crescer 4,9%.

As taxas de crescimento homólogas foram positivas para todos os países para os quais existem dados disponíveis exceto para a Letónia (-0,4%), segundo o Eurostat.

Já na variação em cadeia, neste terceiro trimestre face ao anterior, a Suécia (+0,7%) teve o maior aumento, seguida da Itália (+0,5%), Portugal e Lituânia (ambos +0,4%).

Já as maiores descidas verificaram-se na Letónia (-1,7%) e na Áustria e na Bélgica (ambos -0,1%).

O Eurostat ressalva que estas estimativas preliminares do PIB se baseiam em fontes de dados incompletas e sujeitas a novas revisões.