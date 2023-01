PIB da zona euro e da UE crescem 3,5% e 3,6% em 2022, acima do previsto

© Unsplash

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Janeiro, 2023 • 10:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A economia da zona euro cresceu 3,5% e a da União Europeia (UE) 3,6% em 2022, acima do previsto, segundo uma estimativa divulgada pelo Eurostat.

A estimativa rápida, divulgada esta terça-feira pelo serviço de estatístico europeu, revê em alta as mais recentes previsões da Comissão Europeia que, em novembro, apontava para um crescimento anual de 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro e de 3,3% no da UE.

No quarto trimestre de 2022, por seu lado, o crescimento do PIB da zona euro abrandou para os 1,9% na variação homóloga e os 0,1% na comparação em cadeia.

Na UE, entre outubro e dezembro de 2022, o PIB manteve-se estável quando comparado com o trimestre anterior e cresceu 1,8% face aos três últimos meses de 2021.

No terceiro trimestre de 2022, a economia da zona euro tinha crescido 2,3% em termos homólogos e 0,3% em cadeia e a da UE, respetivamente, 2,5% e 0,3%.

Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, a Portugal registou, nos últimos três meses de 2022, o segundo maior crescimento homólogo do PIB (3,1%) e o terceiro maior em cadeia (0,2%).

Face ao quarto trimestre de 2021, a Irlanda (15,7%) foi o país cuja economia mais cresceu, segundo a estimativa rápida, seguida de Portugal (3,1%) e da Áustria (2,7%).

Na variação trimestral, o PIB da Irlanda foi também o que mais acelerou (3,5%), seguindo-se o da Letónia (0,3%), o de Portugal e o de Espanha (0,2% cada).

A Suécia (-0,6%) e a Lituânia (-0,4%) tiveram recuos homólogos nos seus PIB e a Lituânia (-1,7%), a Áustria (-0,7%) e a Suécia (-0,6%) apresentaram as maios quebras trimestrais.