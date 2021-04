PIB da zona euro recua 1,8% e o da UE 1,7%

© Ozan KOSE/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Abril, 2021 • 11:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A economia da zona euro recuou 1,8% e a da União Europeia (UE) 1,7%% no primeiro trimestre do ano, face aos primeiros três meses de 2020, segundo uma estimativa do Eurostat.

Comparado com o trimestre anterior, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro diminuiu 0,6% e da UE 0,4%, entre janeiro e março.

Na comparação homóloga este é o quarto trimestre consecutivo em que os PIB dos dois blocos recuam, tendo, no entanto, a quebra abrandado face à registada nos últimos três meses de 2020: 4,9% e 4,6%, respetivamente.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, na comparação com o trimestre anterior, os decréscimos dos primeiros três meses do ano primeiros trimestres abrandam face às descidas no quarto trimestre de 2020 (-0,7% na zona euro e -0,5% na UE), após uma forte recuperação no terceiro trimestre de 2020 (12,5% na zona euro e 11,7% na UE) e as maiores descidas desde o início da série cronológica em 1995 no segundo trimestre de 2020 (-11,6% na zona euro e -11,2% na UE).