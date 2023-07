PIB do Reino Unido cai 0,1% em maio

© EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Julho, 2023 • 10:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido caiu 0,1% em maio deste ano, face à subida de 0,2% em abril, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Departamento de Estatísticas Nacionais britânico (ONS).

O setor de serviços ficou estável (0,0%), após um crescimento de 0,3% em abril, enquanto a produção caiu 0,6% em maio, após uma quebra de 0,3% no mês anterior, e a construção caiu 0,2%, após uma queda de 0,6% no mês de abril.

A contração económica, segundo o ONS, é explicada pela coroação do Rei Charles III no início de maio, quando houve feriados públicos em alguns setores, como construção e finanças, que permaneceram inativos.

O diretor de estatísticas económicas do ONS, Darren Morgan, disse que, apesar do fecho desses setores, "os pubs viram [também] as vendas caírem, depois de um forte mês de abril. As agências de emprego também tiveram outro mês mau".

A inflação homóloga no Reino Unido está em 8,7%, o que forçou o Banco da Inglaterra a aumentar as taxas de juros, que estão em 5%, o nível mais alto desde 2008.