PIB do Reino Unido cai 0,3% no terceiro trimestre, mais do que na primeira estimativa

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido caiu 0,3% entre julho e setembro, mais do que a primeira estimativa, de acordo com os números revistos divulgados esta quinta-feira pelo Office for National Statistics (ONS).

No mês passado, o ONS tinha estimado a queda em 0,2%, em comparação com um crescimento de 0,2% nos três meses anteriores.

O setor dos serviços, que se tinha mantido na primeira estimativa, aumentou 0,1% no terceiro trimestre, mas o setor industrial caiu 2,8%, mais do que na primeira estimativa de 2,3%, enquanto a construção caiu 0,2% (em comparação com um aumento de 0,6% na primeira estimativa em novembro).

O chefe de estatísticas do ONS, Darren Morgan, disse: "Os nossos números revistos mostram que a economia teve um desempenho um pouco menos bom durante o ano passado do que tínhamos estimado anteriormente".

"Os rendimentos das famílias continuaram a diminuir em termos reais, embora a um ritmo mais lento do que nos dois trimestres anteriores", acrescentou.

O ONS divulgou esta informação um dia depois de anunciar que a dívida acumulada do Reino Unido era de 2,47 biliões de libras (2,81 biliões de euros) no final de novembro, equivalente a 98,7% do PIB.

Na semana passada, o Banco de Inglaterra anunciou um aumento da taxa de juro de 0,50 pontos percentuais para 3,5%, o nível mais elevado em 14 anos, como parte do seu plano para reduzir a inflação, que se situou em 10,7% em novembro, contra 11,1% em outubro -- ainda em níveis máximos de 40 anos.