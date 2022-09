PIB do Reino Unido cresce 0,2% em julho

A view of the financial district in London, Britain © EPA

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,2% em julho, depois de uma contração de 0,6% em junho, de acordo com dados divulgados pela Office for National Statistics (ONS).

Num comunicado, a agência oficial indicou que o setor dos serviços foi o principal motor desta recuperação, uma vez que apenas esta indústria cresceu 0,4% naquele mês, em comparação com o recuo de 0,5% registado em junho face a maio.

Os analistas acreditam que a recuperação da economia em julho foi influenciada pelo impacto de um fim de semana de férias no mês anterior - junho - devido às celebrações do Jubileu de Platina da recentemente falecida Rainha Isabel II (70.º ano no trono).

Segundo a ONS, o setor da informação e comunicação cresceu 1,5% e foi o que mais contribuiu para o crescimento em julho, enquanto a produção caiu 0,3% - contra um declínio de 0,9% no mês anterior - em parte devido a um recuo de 3,4% no fornecimento de eletricidade, gás e ar condicionado.

A construção também caiu 0,8% em julho, em comparação com um recuo de 1,4% em junho.