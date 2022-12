PIB do Reino Unido recupera 0,5% em outubro

© EPA

O produto interno bruto (PIB) britânico recuperou 0,5% em outubro, depois de um declínio particularmente acentuado no mês anterior, anunciou o instituto de estatística do Reino Unido, esta segunda-feira.

O bom desempenho do comércio a retalho britânico apresentou a maior contribuição para o crescimento do PIB, com um aumento de 1,9% em outubro, indicou o Office for National Statistics (ONS) britânico.

Também o setor dos serviços avançou 0,6%, enquanto o desempenho do setor industrial manteve-se estável, depois de um aumento de 0,2% em setembro.

Já o setor da construção aumentou 0,8% em outubro, no quarto aumento mensal consecutivo.

O diretor de estatísticas da ONS Darren Morgan observou que a construção manteve a forte tendência ascendente este ano, principalmente devido ao início de novas habitações.

Em novembro, o ministro da Economia britânico, Jeremy Hunt, indicou que o Reino Unido já tinha entrado em recessão, dado que, no terceiro trimestre do ano, o PIB britânico contraíu-se 0,2%.