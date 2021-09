PIB espanhol cresceu 1,1% no segundo trimestre

© D.R.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol reduziu esta quinta-feira em 1,7 pontos percentuais o valor de crescimento avançado anteriormente da economia espanhola para o segundo trimestre, que se situa agora em 1,1% em comparação com o primeiro trimestre.

Os números publicados mostram que a economia espanhola cresceu 1,1% no segundo trimestre do ano, em comparação com a contração de 0,6% no primeiro trimestre, quando o país teve de enfrentar a terceira vaga da pandemia de covid-19 e a tempestade "Filomena".

O INE espanhol corrigiu assim a previsão antecipada que tinha feito em julho passado, quando era mais otimista quanto ao crescimento económico verificado em abril, maio e julho.

O crescimento no segundo trimestre veio inteiramente da procura interna, que contribuiu com 2,1 pontos para o crescimento, enquanto a procura externa subtraiu um ponto percentual.