Pilotos da companhia aérea alemã Lufthansa votam a favor de possível greve

Aviões da Lufthansa estacionados no aeroporto de Frankfurt. © EPA/RONALD WITTEK

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Julho, 2022 • 15:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pilotos da Lufthansa que reclamam aumentos salariais votaram este domingo a favor de uma possível greve na companhia aérea alemã, anunciou um sindicato, considerando a decisão um "sinal inconfundível" para a empresa da determinação daqueles profissionais.

A estrutura sindical, denominada Vereinigung Cockpit e que defende aumentos salariais de 5,5% este ano e um ajustamento automático dos vencimentos à taxa de inflação a partir de 2023, afirmou, no entanto, que a paralisação ainda pode ser evitada pela companhia aérea, nas negociações que estão a decorrer.

De acordo com fonte sindical, em comunicado citado pela Associated Press (AP), a Lufthansa "ainda não fez uma oferta negociável" aos pilotos em seis rondas de negociações já realizadas.

O sindicato sublinhou que 97,6% dos pilotos da companhia aérea alemã aprovou a convocação da paralisação, mas que a votação "ainda não leva necessariamente à greve, mas é um sinal inequívoco para a Lufthansa levar a sério as necessidades das tripulações".

As disputas salariais na Lufthansa levaram, na passada quarta-feira, a uma greve de um dia do pessoal de terra da companhia alemã, convocada por outro sindicato, que resultou no cancelamento de mais de um milhar de voos.