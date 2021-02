PM italiano exorta que "fora da Europa há menos Itália" e exorta para reformas

This handout picture taken and released by Quirinale press office on February 3, 2021, shows former Italian head of the BCE (European Central Bank) Mario Draghi looks on as he gives a speech after his meeting with Italian President, in The Quirinale palace, in Rome. - Italy's president is expected February 3, to ask Mario Draghi, the former head of the European Central Bank, to lead the country out of the devastating coronavirus pandemic after the coalition government collapsed. He called for unity after being charged by Italy's president to form a new government, saying the country faced a "difficult moment". (Photo by - / Quirinale Press Office / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / QUIRINALE PRESS OFFICE " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS © AFP

Draghi discursava diante do Senado, que validou a governação do antigo presidente do Banco Central Europeu (BCE) com 262 votos a favor, 40 contra -- maioritariamente senadores do Irmãos de Itália e do Movimento 5 Estrelas -- e duas abstenções.

Mario Draghi conseguiu constituir Governo com o apoio de quase todas as forças políticas com representação parlamentar, excluindo o Irmãos de Itália. A capacidade de agregar forças com ideologias opostas em prol do país foi enaltecida pelos líderes dos partidos que apoiaram o executivo.

O chefe do Governo recentemente criado deixou claro que apoiar a executivo que criou é "partilhar a irreversibilidade da eleição do euro" e da perspetiva "de uma União Europeia (UE) cada vez mais integrada".

"Sem Itália não há Europa, mas fora da Europa há menos Itália", vincou.

O também ex-governador do Banco de Itália defendeu que o país tem de fomentar relações estratégicas dentro a UE com França, Alemanha, Espanha, Chipre, Malta e Grécia, países com os quais partilha a gestão do fenómeno migratório que atingiu enormes proporções na última década.

A aliança com os Estados Unidos da América (EUA) tem de ser reforçada, acrescentou Draghi, e o diálogo com a China e Rússia tem de ser promovido.

Entre os que apoiaram o Governo de Draghi estão a Liga, de Matteo Salvini (ex-vice-primeiro-ministro italiano) - que em 2020 insistiu na tese de que a União Europeia era uma desilusão e que um referendo sobre a permanência de Itália seria "compreensível" -, e o Movimento 5 Estrelas -- ainda que com evidentes divisões internas, mas que em 2017 propôs uma consulta popular sobre a moeda única, mas cujo debate foi, entretanto, abandonado.

Draghi também aproveitou o discurso para 'dar um raspanete' aos atores políticos pelo que considerou ser um atraso de décadas na implementação de reformas de que o país precisa.

Questionando os senadores sobre se estão dispostos a fazer os possíveis para "promover o capital humano, a educação, a escola, a universidade e a cultura", o primeiro-ministro recordou que Itália tem de recuperar do impacto da pandemia, que, de acordo com várias entidades, não deverá acontecer até ao final de 2022.