Portugal investiu 677,1ME no Reino Unido nos últimos três anos

Portugal investiu cerca de 677,1 milhões de euros nos últimos três anos no Reino Unido, enquanto Londres soma um investimento global em Lisboa de 1,5 mil milhões de euros, segundo o Department for International Trade (DIT).

Este departamento é responsável por promover a expansão internacional das empresas britânicas e atrair investimento estrangeiro para o Reino Unido.

No que respeita ao investimento português no Reino Unido, "nestes últimos três anos o DIT registou um total de 33 projetos de investimento, resultando no estabelecimento de empresas, aquisições ou participação em empresas e expansões de investimentos já existentes, num total de 677,1 milhões de euros (565,2 milhões de libras)".

Tal gerou "399 postos de trabalho em setores como as energias renováveis, tecnologia digital, indústrias criativas, setor alimentar, saúde e setor farmacêutico", refere o DIT, na nota de agenda em que dá conta da 12.ª edição dos Business Awards, através da qual o Governo britânico premeia empresas portuguesas e investimento britânico em Portugal, que decorre em 10 de março.

"Nesta edição serão, ainda, distinguidas 23 empresas britânicas a operar em Portugal, que fazem parte de um grupo alargado de organizações apoiadas pelo DIT em Lisboa nos últimos três anos", refere a entidade.

Estas empresas "somam entre si um volume estimado de cerca de 752 milhões de euros (627,6 milhões de libras) em exportações de produtos e serviços nos mais diversos setores e um investimento global em Portugal de cerca de 1,5 mil milhões de euros (1,3 mil milhões de libras)".

Após uma interrupção, devido à pandemia, "o Department for International Trade em Portugal retoma agora esta importante iniciativa, celebrando e reconhecendo publicamente o esforço das empresas portuguesas que investiram no Reino Unido e o sucesso das empresas britânicas em Portugal, ao longo dos últimos três anos", refere o DIT.

Do total dos projetos de investimento portugueses no Reino Unido nos últimos três anos, "cerca de 30 beneficiaram dos serviços de apoio da equipa DIT na embaixada britânica e no Reino Unido, e dos quais serão distinguidas relativamente a 2019 a Sogrape com o 'Investment Expansion Award' e a Mindprober, que será premiada com o 'International Expansion Award'".

Relativamente a 2020, "a Tekever será distinguida com o 'Investment Expansion Award', a iLoF o 'International Expansion Award', a FairJourney Biologics com o 'Investment Award' e a Tuki com o 'Global Entrepreneur Award' devido à sua participação no 'Global Entrepreneur Programme' do DIT", adianta.

No que respeita a 2021, "serão ainda premiadas a EDP com o 'Investment Expansion Award', a Greenvolt com o 'Investment Award' e a Bring Global e a Didimo, ambas com o 'International Expansion Award".

A tecnológica Critical Software irá receber o 'Significant Investor Award' "em reconhecimento não só da sua expansão em 2019 e 2020, mas também do seu percurso de crescimento e consolidação enquanto "player" no mercado britânico nos últimos 15 anos".

Do lado das empresas britânicas, "serão premiadas a Arrow Global Portugal, a Babcock, a Bonhams, a Ebury, a EthOss Regeneration, a Leonardo, a Paysafe Group, a Revolut, a Round Hill Capital e a Savills na categoria de Business Development".

A AstraZeneca Portugal, a Frontier IP Group - AquaInSilico e a GSK Portugal serão premiadas na categoria Innovation and Business Development.

No investimento direto em Portugal, a Aethel Partners, a Arrow Global Portugal, a Inspired Education, a Finastra, a Glennmont Partners, a NextEnergy Capital e a Pioneer Point Partners LLP "receberão o prémio de Overseas Direct Investment", com a BJSS, a Eleven, a Fieldwork Robotics e a Hensoldt UK a receberem o prémio 'New to Market'.

A cerimónia de entrega dos prémios conta com a presença do comissário para o Comércio na Europa, Chris Barton, que fará a entrega dos prémios em representação do Governo britânico em conjunto com o embaixador britânico em Portugal, Christopher Sainty.