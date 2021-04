Portugal quer Bruxelas a minimizar a concorrência desleal no mercado europeu

João Neves, secretário de Estado da Economia. © Artur Machado / Global Imagens

Mais de um ano passado sobre o início da crise pandémica, e num momento em que a Europa redefine a sua estratégia industrial e atualiza as prioridades da sua política industrial integrada, Portugal procura dar o seu contributo para o debate organizando a conferência "Guia de viagem a uma economia competitiva". Um evento que pretende dar a conhecer um país "moderno, competitivo, inovador e industrializado" e que contará com os contributos do primeiro-ministro, do ministro da Economia e do comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton. É já na quarta-feira, a partir do CCB, mas com mais de dois mil participantes inscritos para acompanhamento online.

A resiliência e a autonomia estratégica da Europa, no contexto de mercados abertos, são os dois pontos centrais do que se espera venha a ser a nova política de reindustrialização do bloco europeu, sem esquecer as prioridades em torno da dupla transição ambiental e digital. E a conferência de alto nível desta quarta-feira, integrada no programa da presidência portuguesa da União Europeia, tem, precisamente, a intenção de dar a conhecer "aquilo que de bom a estrutura económica e industrial portuguesa tem para oferecer nestas várias dimensões", explica o secretário de Estado da Economia, em declarações ao Dinheiro Vivo.

João Neves admite que a pandemia tem sido uma "experiência para todos", a começar pelas escolhas de investimento das empresas, numa lógica de gestão mais sustentável das suas cadeias de produção, mas do ponto de vista político. Para o governante, a crise pandémica "terá que ter consequências" ao nível dos instrumentos de organização das políticas europeias, sendo que uma das dimensões em que Portugal tem "sistematicamente" insistido é na necessidade de haver "melhorias" ao nível do regime de preferências generalizadas, de modo a evitar situações de "concorrência desleal" no mercado europeu.

Em vigor desde 1971, o Sistema de Preferências Generalizadas (SPG) concede tarifas alfandegárias preferenciais a certos países numa base de "não reciprocidade", dado que o regime visa "ajudar os países em desenvolvimento a aumentarem as vendas dos seus produtos nos mercados dos países industrializados, favorecendo a respetiva industrialização". Neste universo há uma série de países asiáticos onde o têxtil, o vestuário ou o calçado têm um grande peso na sua estrutura produtiva, mas que não estão obrigados ao cumprimento das mesmas regras ambientais e sociais das empresas europeias, colocando, por isso, os seus produtos no mercado europeu em condições vantajosas face aos produtores locais.

Para o governo português, é vital que haja uma "evolução" destes regimes, de modo a exigir o cumprimento dos critérios ambientais e sociais a quem quer vender na Europa. "O estímulo ao desenvolvimento tem que estar associado ao cumprimento dos mesmos padrões de funcionamento dos mercados europeus", diz João Neves. O secretário de Estado reconhece que tudo isto tem que ser feito "com cuidado", porque "não queremos bloquear a ajuda ao desenvolvimento de que nós também já pudemos beneficiar", mas acredita que, tal como Portugal evoluiu, o SPG deve ser um "instrumento ativo de promoção da mudança" ao nível do cumprimento de regras sociais e ambientais nos países que dele beneficiam.

Este é um tema que tem estado em estudo, no seio da UE, e o que se espera é que, até ao final do ano, seja conhecido o novo regulamento do Sistema de Preferências Generalizadas para entrar em vigor a 1 de janeiro de 2024. "Aquilo que desejaríamos era que, com equilíbrio, esta transição verdade que desejamos que a Europa faça tenha acompanhamento do lado dos novos acordos comerciais, bilaterais ou multilaterais, ou nas revisões dos existentes", explica.

Questionado sobre a eventual criação de uma política industrial comum, a exemplo da que existe na agricultura, João Neves admite que "muito dificilmente" poderá ter a mesma dimensão, até porque a PAC foi um "elemento fundador" da própria União Europeia, mas tem vindo a diminuir o seu peso na estrutura do orçamento comunitário. O que existe, lembra, são instrumentos como o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), feito para compensar as diferenças de desenvolvimento de natureza industrial no seio da EU e do qual Portugal "pôde beneficiar bastante" para modernizar a sua indústria.

"Obviamente que o FEDER é um instrumento muito poderoso, mas não é tudo. Há elementos como estes, da política comercial e do acesso de países e de produtos que não cumprem regras de natureza ambiental e social, que têm que ser mudadas, senão a Europa, que pretende, e muito bem, fazer um caminho de melhoria dos níveis de impacto no ambiente, vai permitir, ao mesmo tempo, que outros delapidem as condições ambientais noutros pontos do planeta", diz João Neves, sublinhando que "não faz sentido um espaço geográfico ter metas muito avançadas quando outros não se querem juntar a isso". A mudança da posição americana neste domínio "é muito importante" para podermos ter políticas de natureza ambiental "globais e com muito mais ambição".

E embora a pandemia tenha criado uma abertura diferente para a discussão destas temáticas da resiliência e da autonomia estratégica da Europa - "há alguns anos estávamos muito isolados nesta discussão", admite João Neves -, é preciso "não baixar a guarda". "Temos que estar simultaneamente vigilantes e confiantes porque este é um debate feito de interesses europeus, mas, também, nacionais, em função das diferentes especializações produtivas de cada país. Não podemos nunca baixar a guarda e temos que ter a consciência que nunca será tudo como desejamos, mas alguma coisa de mudança vamos vendo", sublinha o governante.