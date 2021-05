Portugal recebe cimeira europeia de alto nível sobre economia pós-pandemia

O ministro português das Finanças, João Leão e o Diretor Geral dos Assuntos Económicos e Competitividade, Carsten Pillath, no segundo dia da reunião informal do ECOFIN, em Lisboa. MARIO CRUZ/LUSA © MÁRIO CRUZ/LUSA

Portugal vai acolher no final do mês de junho uma reunião europeia de "alto nível" para discutir a recuperação e a economia para o período pós-pandemia, anunciou este sábado o ministro das Finanças, João Leão, depois da reunião informal dos ministros da Economia e Finanças da União Europeia (Ecofin).

"Vai haver uma cimeira de alto nível, que é a cimeira da recuperação em que vão ser convidados vários responsáveis e especialistas europeus para pensar a economia pós-covid e pensar a governação económica europeia para lançar esse debate que é algo que a Comissão Europeia pretende concretizar mais para o final do ano", indicou o titular das Finanças, no âmbito da presidência rotativa da União Europeia que cabe a Portugal até ao final de junho.

Questionado sobre o formato e os participantes nesta cimeira de alto nível, o ministro das Finanças afirmou que "era prematuro anunciar agora os nomes, ainda não está fechada", adiantando que o objetivo é "trazer não só um conjunto de responsáveis, mas também um conjunto de economistas e especialistas."

João Leão indicou que o propósito é que estes especialistas "ajudem a debater isto de forma ainda mais informal e aberta, mas que tem a ver com a economia pós-covid e com a governação económica na Europa nesse âmbito", indicou.

As reuniões informais do Eurogrupo e do Ecofin, que Portugal recebe no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia, arrancaram esta sexta-feira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e terminam este sábado.

Portugal assume a presidência do Conselho da União Europeia durante o primeiro semestre deste ano.

Notícia corrigida às 14h00 com a informação de que a cimeira vai realizar-se no final de junho e não em maio como tinha sido avançado pelo ministro das Finanças depois da reunião informal do Ecofin.