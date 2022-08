Presidente do Bundesbank defende forte subida das taxas de juro do BCE

Banco Central Europeu © ANDRE PAIN / AFP

O presidente do Bundesbank, banco central da Alemanha, Joachim Nagel, disse esta quarta-feira que em setembro será necessário que o Banco Central Europeu (BCE) suba as taxas de juro com firmeza, atendendo à inflação elevada.

"Precisamos de uma forte subida das taxas de juro em setembro e nos próximos meses há que contar com mais movimentos (aumentos) das taxas de juro", afirmou Nagel, lembrando que a inflação está muito acima do objetivo de 2% definido pelo BCE.

A inflação na zona euro subiu duas décimas em agosto, atingindo um recorde de 9,1%.

O Conselho do BCE, a que Nagel pertence, tem uma reunião no dia 08 de setembro para discutir a política monetária da zona euro e deverá subir de novo as taxas de juro.

Em julho, o BCE aprovou uma subida de 50 pontos base nas suas três taxas de juro diretoras, o primeiro aumento em 11 anos.

O presidente do BCE considerou que o BCE não deve adiar as subidas das taxas de juro por temer uma recessão.