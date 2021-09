Primeiro-ministro espanhol promete descida dos preços da luz para valores de 2018

Pedro Sanches, primeiro-ministro espanhol. © Mariscal/EPA

Dinheiro Vivo 05 Setembro, 2021 • 13:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Pedro Sanchéz chega a esta entrevista na La Moncloa com a cabeça no preço da luz. Nas suas respostas nota-se que está há vários dias concentrado nisso, memorizando dados e discutindo alternativas para resolvê-lo". É assim que o jornal El País introduz a entrevista ao primeiro-ministro espanhol, na edição deste domingo.

Questionado sobre se o governo tem margem para controlar os preços da eletricidade, Sanchéz responde que o seu Executivo está a "trabalhar num plano para chegar a um compromisso concreto, e para que até ao final de 2021 os espanhóis olhem para trás e vejam que pagaram de fatura da luz uma quantia similar e semelhante ao que pagaram em 2018. Esse é o objetivo e o compromisso: que todos os cidadãos com um consumo médio no final de 2021 paguem uma quantia semelhante e similar ao que pagaram em 2018".

Instado a explicar como o vai fazer, o primeiro-ministro espanhol responde que "o que o governo pode fazer é amortecer a evolução do preço grossista. Primeiro, com reformas estruturais, com uma aposta nas energias renováveis, não só por questões de alterações climáticas, mas porque é mais barata".

Sanchéz diz que os mercados de futuros já estão a apontar para preços da energia em Espanha inferiores ao da França e Alemanha em 2022 e 2023, graças às energias renováveis.

Além disso, aponta para a descidas do IVA de 21% para 10%, que "amortece em 12% a evolução do recibo da luz", e que está a beneficiar 28 milhões de consumidores. E também para as medidas de proteção social que impedem que se corte a luz à população mais vulnerável, que abrange 1,1 milhões de consumidores. Em preparação está também a definição de um "consumo mínimo vital".

E por fim, avança Pedro Sanchéz, o governo tomou medidas para "rever os benefícios das elétricas. Retirámos 650 milhões de euros que iriam para a conta das elétricas canalizando-os para os consumidores".

Confrontado com a inação do seu governo em matéria energética em três anos de poder, Sanchéz diz que aprovou "um fundo de sustentabilidade do sistema elétrico", que está em tramitação no parlamento e que irá permitir "extrair da fatura da luz uma série de custos que os cidadãos estão a pagar" e fazer com que sejam a empresas energéticas a pagá-los.

E aponta ainda para 1200 milhões de euros do plano de recuperação para a área do autoconsumo de energia.