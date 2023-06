Principais bolsas europeias abrem no verde

© EPA

As principais bolsas europeias negociavam em alta, num dia de transição no início de uma semana em que são esperadas novas decisões da Reserva Federal norte-americana, do BCE e do Banco do Japão sobre as taxas de juro.

Às 08h40 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,40% para 461,87 pontos. Entre as principais bolsas europeias, Frankfurt crescia 0,58%, seguindo-se Milão, que avançava 0,46%, Paris, que subia 0,45% e Madrid, que valorizava 0,41%. Londres tinha uma variação positiva de 0,27%.

Esta segunda-feira é um dia de transição, uma vez que não haverá indicadores macroeconómicos relevantes com o mercado a aguardar a publicação da inflação nos Estados Unidos da América na terça-feira e as decisões sobre as taxas de juro da Fed na quarta-feira, Banco Central Europeu na quinta e Banco do Japão na sexta.

Depois de abrir a subir, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 08h45 o principal índice, o PSI, avançava 0,40% para 5.990,58 pontos.

As bolsas europeias abriram em alta, mantendo a tendência de sexta-feira de Wall Street, cujos três principais indicadores fecharam no 'verde'.

Na sexta-feira, o Dow Jones subiu 0,13% para 33.876,78 pontos, o Nasdaq 0,16% para 13.259,14 pontos e S&P500 0,11% para 4.298,86 pontos.

A nível cambial, o euro abriu estável no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0754 dólares.

Já o barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu também em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 73,72 dólares, contra 72,33 em 03 de maio, um mínimo desde janeiro de 2022.