Procura de casa desde a Ucrânia disparou antes da invasão russa

Lisboa © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Os ucranianos começaram logo no início do ano a procurar soluções para o caso de deflagrar um conflito armado com a Rússia. As pesquisas de casas para arrendar em Portugal desde a Ucrânia dispararam 855% nos dois primeiros meses do ano face ao período homólogo de 2021, segundo avança o portal imobiliário Idealista.

"O aumento das pesquisas de casa para arrendar desde a Ucrânia aconteceu de uma forma generalizada nos mercados do sul da Europa, onde o idealista está presente", sublinha a mesma fonte.

Portugal, que tem manifestado total recetividade em receber os ucranianos, foi onde se registaram mais pesquisas de casas para arrendar entre os três países do sul da Europa, conclui a análise do Idealista.

A seguir a Portugal, os ucranianos pesquisam soluções habitacionais em Itália, país que registou um aumento de 145%, e em Espanha, onde as pesquisas subiram 77% nos dois primeiros meses de 2022 face ao homólogo do ano passado.

Lisboa, Porto e Faro foram as cidades onde os mais ucranianos procuraram casa para arrendar. O relatório aponta que 52% das pesquisas para arrendar uma habitação incidiram na região da capital, 15% no Porto, 13% em Faro, 6% na Ilha da Madeira e 5% em Setúbal.