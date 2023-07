Produção da indústria manufatureira na Alemanha cai 0,2% em maio

O Chancellor alemão, Olaf Scholz © AFP

A produção da indústria manufatureira alemã caiu 0,2% em maio deste ano, face ao mês anterior, e registou um crescimento homólogo de 0,7% no mesmo período em análise, revelam os dados preliminares divulgados pelo Departamento Federal de Estatística (Destatis).

Em termos mensais, a revisão dos dados avançados em abril deste ano pelo Destatis, confirma o aumento na produção real da indústria manufatureira em 0,3% em abril deste ano e em termos homólogos indica que o crescimento foi de 1,7%, mais 0,1 pontos percentuais face ao inicialmente previsto (1,6%).

No que se refere à comparação trimestral, os dados divulgados denotam uma variação menor, com a produção entre março e maio a crescer 0,2%, face ao primeiro trimestre deste ano.

Em comunicado, o Ministério da Economia alemão refere, por sua vez, que a produção industrial "continuou a estabilizar", sendo que no segundo trimestre deste ano "voltou ao nível médio" do primeiro trimestre, com os bens de consumo e de investimento a crescerem, enquanto os bens intermediários ainda não recuperaram o nível dos primeiros três meses do ano.

"Apesar do pessimismo das empresas, a recente estabilização da procura aponta para uma recuperação, ainda que moderada, por enquanto, da situação industrial nos próximos meses", acrescenta.