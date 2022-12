Produção industrial avança 3,4% na zona euro em outubro

© Unsplash

A produção industrial avançou 3,4% na zona euro e 3,7% na União Europeia (UE) em outubro, face homólogo, enquanto em cadeia o indicador recuou em ambas as zonas, respetivamente 2,0% e 1,9%, divulga o Eurostat, esta quarta-feira.

Face a outubro de 2021, a Irlanda (53,2%), a Dinamarca (10,7%) e Malta (7,2%) registaram as maiores subidas e a Estónia (-5,8%), o Luxemburgo (-3,8%) e a Bélgica (-2,8%) os principais recuos.

Na comparação com setembro, a Irlanda (-10,7%), o Luxemburgo (-4,4%) e a República Checa (-3,7%) apresentaram as maiores quebras na produção industrial, com os únicos avanços a serem observados na Eslováquia (1,3%), Lituânia (1,1%), Grécia (0,5%) e Áustria (0,2%).

Em Portugal, o indicador recuou 2,1% na comparação homóloga e 1,8% em cadeia.