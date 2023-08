Produção industrial da Alemanha cai 1,7% em junho

A produção da indústria automóvel teve uma quebra relevante. © PEDRO SARAIVA

A produção industrial da Alemanha em junho contraiu-se 1,5% face a maio e 1,7% face ao mesmo mês de 2022, afetada pela queda no setor automóvel, informou esta segunda-feira a agência federal de estatística alemã (Destatis).

O organismo estatístico sublinhou as grandes diferenças de evolução entre os vários setores económicos, com um impacto particularmente negativo na indústria automóvel (-3,5% em junho face a maio), depois de um crescimento da produção de 5,8% no mês anterior.

Por outro lado, a construção (-2,8%) também influenciou negativamente o desempenho global, enquanto, pelo contrário, o forte crescimento da produção na indústria farmacêutica (+7,9%) teve um impacto positivo, depois de uma queda de 13,3% em maio de 2023.

Em junho de 2023, a produção da indústria alemã, excluindo a energia e a construção, diminuiu 1,3% em comparação com maio, em dados corrigidos das variações sazonais e de calendário.

A produção de bens de capital diminuiu 3,9%. A produção de bens de consumo aumentou 1,8% e a de bens intermédios 0,4%.

Fora da indústria, a produção de energia aumentou 0,6% em junho de 2023.

A queda global da produção industrial em junho é superior às expectativas dos especialistas, que, segundo os meios de comunicação social alemães, contavam com um declínio de apenas 0,5%.

Apesar do recente aumento da procura, as perspetivas da atividade industrial permanecem sombrias, uma vez que foram fortemente influenciadas pelas flutuações das grandes encomendas", comentou o ministério da Economia alemão sobre estes dados.