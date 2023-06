Produção na construção aumenta em abril na zona euro e recua na UE

© Pedro Correia/Global Imagens

A produção na construção aumentou, em abril, 0,2% na zona euro e recuou 0,1% na União Europeia (UE), face ao mês homólogo de 2022, segundo dados divulgados pelo Eurostat esta terça-feira.

Na variação em cadeia, por seu lado, o indicador recuou 0,4% em ambas.

De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, as maiores quebras homólogas foram registadas na Eslováquia (-6,9%), na República Checa (-6,4%) e na Finlândia (-5,5%) e os principais avanços na Eslovénia (23,3%), na Roménia (12,6%) e na Bélgica (8,7%).

Na comparação com março, por seu lado, as quebras mensais mais importantes foram observadas na Eslovénia (-6,6%), nos Países Baixos (-5,3%) e na Roménia (-4,2%) e os maiores avanços na Bélgica (3,0%), na Alemanha (2,0%) e em França (0,8%).

Em Portugal, o indicador subiu 2,5% face a abril de 2022 e recuou 1,8% na comparação com março.