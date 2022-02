Projeto europeu CEES confirma prioridade elevada para resolução de pobreza energética

© Orlando Almeida / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Fevereiro, 2022 • 14:53

Um terço das iniciativas comunitárias inquiridas pelo CEES, de 16 países da UE, afirma que a pobreza energética é uma prioridade alta ou o foco principal do seu trabalho e outro terço tem pouco ou nenhum trabalho nesta área, concluiu um inquérito deste projeto europeu.

"A pobreza energética é um desafio local muito significativo para metade dos inquiridos, e apresentam a falta de financiamento e de pessoal como barreiras para a atuação", segundo o inquérito do CEES, divulgado em comunicado pela cooperativa portuguesa de energias renováveis Coopérnico, que é um dos parceiros do projeto.

Segundo a informação, "80% das iniciativas gostariam de trabalhar mais na área da pobreza energética, citando outros entraves à participação e atuação, como a falta de conhecimento e barreiras burocráticas, legislativas e regulamentares", defendendo ser necessário que "haja recomendações sobre formas bem-sucedidas de identificar e apoiar os cidadãos que se encontram em situação de vulnerabilidade".

Ao longo de três anos, com financiamento do Horizonte 2020, o projeto ​​​​​​​CEES irá inventariar, analisar, experimentar e avaliar as abordagens atuais de combate à pobreza energética por parte de iniciativas comunitárias, criando um conjunto de ferramentas que outras possam aplicar de forma eficaz.