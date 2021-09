Propostas de partidos alemães para IRS criam emprego. Impacto no orçamento é diferenciado

© D.R.

As reformas do imposto sobre o rendimento propostas pelos partidos políticos alemães conduzirão a mais emprego, mas terão sobrecargas diferentes no orçamento, segundo um estudo do instituto alemão ifo publicado na última edição da ifo Schnelldienst.

Segundo o estudo, hoje divulgado, o crescimento do emprego é mais elevado com os planos do FDP, com a criação de 330.000 novos empregos, enquanto os planos do Partido de Esquerda criariam 229.000 novos empregos, os da CDU/CSU criariam 100.000, os do SPD 66.000 e os dos Verdes 24.000.

"É verdade que os empregos adicionais irão gerar mais receitas fiscais. Mas isto não será suficiente para compensar o défice no orçamento governamental que as reformas planeadas pelas partes irão causar", diz Andreas Peichl, diretor do centro de macroeconomia e inquéritos da ifo.

Ao abrigo dos planos fiscais do FDP, o Estado cobraria menos 60.000 milhões de euros por ano, mesmo depois de ter em conta os efeitos de refinanciamento, enquanto os planos de reforma do Partido de Esquerda resultariam em quase 22.000 milhões de euros a menos de receitas fiscais.

O défice seria de 18.000 milhões de euros com a CDU/CSU, 9.000 milhões de euros com o SPD, e 2.000 milhões de euros com os Verdes.

O estudo adianta que quanto à distribuição de receitas, os planos das partes têm efeitos muito diferentes, com os planos fiscais dos Verdes e da Esquerda a reduzir a desigualdade de rendimentos, devido principalmente às taxas de imposto mais elevadas para os trabalhadores com rendimentos elevados, que deixaria este grupo de rendimentos em pior situação.

Este efeito é maior nos planos da Esquerda do que nos planos dos Verdes devido à maior carga fiscal para os trabalhadores com rendimentos muito elevados e para os milionários, adianta o estudo do ifo.

A CDU/CSU e o FDP reduziriam a carga fiscal sobre os trabalhadores com rendimentos elevados e, por conseguinte, aumentariam a desigualdade de rendimentos.

"Segundo os planos da CDU/CSU e do FDP, os trabalhadores com rendimentos elevados beneficiam sobretudo da abolição total da sobretaxa de solidariedade", diz Maximilian Blömer, investigador da ifo e coautor do estudo.

A desigualdade de rendimentos seria maior sob o FDP do que sob a CDU/CSU e a proposta de reforma do SPD teria um efeito neutro sobre a desigualdade de rendimentos.

O estudo baseia-se nas propostas de reforma sobre o imposto sobre o rendimento e a sobretaxa de solidariedade, tal como delineadas pelos partidos políticos nas suas plataformas eleitorais e não considerou outras propostas sobre contribuições para a segurança social, prestações, ou o salário mínimo.

Todos os partidos confirmaram ao instituto ifo que as suas plataformas eleitorais estão corretamente representadas na modelização e apenas a CDU/CSU não comentou.