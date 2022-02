Putin exige reconhecimento da Crimeia, desnazificação e status neutro da Ucrânia

© EPA/SERGEY DOLZHENKO

O presidente russo, Vladimir Putin, declarou esta segunda-feira ao seu homólogo francês, Emmanuel Macron, que exige o reconhecimento da Crimeia como território russo, assim como a "desnazificação" do governo ucraniano e um "status neutro" de Kiev, como condições para o fim da invasão à Ucrânia.

Putin exigiu "o reconhecimento da soberania russa sobre a Crimeia, o fim da desmilitarização e da desnazificação do Estado ucraniano e a garantia do seu status neutro" como pré-requisitos para qualquer acordo, informou o Kremlin num comunicado divulgado após a conversa de ambos por telefone.

Macron pediu ao presidente russo que poupe civis e infraestruturas civis na Ucrânia, assim como algumas das principais estradas ucranianas, durante uma conversa telefónica de 90 minutos entre ambos, disse o gabinete do líder francês em comunicado.

"O presidente Putin confirmou a sua disposição de assumir compromissos nesses três pontos", refere o comunicado.

Macron também "reiterou a exigência da comunidade internacional de interromper a ofensiva russa contra a Ucrânia e reafirmou a necessidade de implementar um cessar-fogo imediato", disse o Eliseu.

O presidente francês também pediu a Putin que respeite o direito internacional humanitário e permita que remessas de ajuda cheguem à população.

Este telefonema foi a mais recente de uma série de conversas entre os dois líderes, nas quais Macron inicialmente procurou impedir a invasão russa e depois limitar os seus danos.

No início deste mês, Macron foi a Moscovo para conversar pessoalmente com Putin, tendo regressado a Paris com garantias do que chamou de "desejo de Putin de manter a estabilidade e a integridade territorial da Ucrânia".

Após a conversa desta segunda-feira, Macron sugeriu que os dois líderes permaneçam em contacto nos próximos dias "para evitar um agravamento da situação", algo com que Putin terá concordado.