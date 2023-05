Reino Unido evita recessão em 2023 e mantém crescimento

epa10598332 Union flags are draped across a street in London, Britain, 29 April 2023. Britain's King Charles III's Coronation takes place at Westminster Abbey in London on 06 May 2023. EPA/NEIL HALL © EPA

O Reino Unido evitará entrar em recessão em 2023 e a economia deverá manter um "crescimento", afirmou o Fundo Monetário Internacional (FMI) numa atualização sobre as perspetivas para o país.

No entanto, o organismo admitiu que as perspetivas de crescimento para o Reino Unido são "moderadas", estimando que a subida rondará os 0,4% este ano.

Em abril passado, o FMI tinha estimado que a produção económica do Reino Unido poderia sofrer uma contração de 0,3%.

A descida dos preços da energia deverá contribuir para reduzir "substancialmente a inflação homóloga para cerca de 5% até ao final de 2023 e para um nível inferior ao objetivo de 2% até meados de 2025", segundo o FMI.

A inflação homóloga no Reino Unido situa-se em 10,1%, muito acima do objetivo de 2% do Banco de Inglaterra.

A diretora geral do FMI, Kristalina Georgieva, afirmou hoje no Twitter que "as autoridades do Reino Unido tomaram medidas decisivas para impulsionar a estabilidade macroeconómica e financeira e estão concentradas no combate à inflação e nas reformas para aumentar a produtividade, a oferta de mão-de-obra e o investimento".

De acordo com os dados divulgados no início deste mês pelo Office for National Statistics (ONS), o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,1% no primeiro trimestre de 2023, acima de 0,0% do trimestre anterior.

O chanceler do Tesouro britânico, Jeremy Hunt, afirmou hoje que a previsão do FMI é uma "grande melhoria" para as perspetivas de crescimento do Reino Unido e dá crédito às suas medidas para restaurar a estabilidade e controlar a inflação.

O ministro defendeu as ações do Governo e sublinhou que, se estas funcionarem, o FMI confirmará que as suas "perspetivas de crescimento a longo prazo são mais fortes do que as da Alemanha, França e Itália".

O Governo britânico optou por não reduzir os impostos, enquanto o Banco de Inglaterra decidiu aumentar as taxas de juro para controlar a inflação.

O ONS informou hoje que a dívida líquida acumulada do Reino Unido se situava em 2,53 biliões de libras (2,9 biliões de euros) no final de março, ou seja, 99,2% do PIB do país, um nível que não se verificava desde o início da década de 1960.

Durante esse mês, o endividamento atingiu 25.600 milhões de libras (29.440 milhões de euros), mais 11.900 milhões de libras (13.685 milhões de euros) do que em abril do ano passado, segundo o ONS.