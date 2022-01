Reino Unido questiona empresas portuguesas sobre acordo de comércio Brexit (Imagem de arquivo) © (Daniel LEAL-OLIVAS / AFP)

A embaixada do Reino Unido em Lisboa quer saber a opinião das empresas portuguesas sobre a implementação do Acordo de Comércio e Cooperação União Europeia / Reino Unido, segundo um questionário partilhado pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

"Convida-se todos os interessados ao preenchimento de um questionário", lê-se na informação divulgada no Portal das Finanças, assegurando que o inquérito elaborado pela embaixada "é totalmente confidencial" e que o seu preenchimento "demora pouco mais de cinco minutos" e está disponível até 04 de fevereiro próximo.

A embaixada, no documento, começa por solicitar informação sobre a dimensão e número de trabalhadores da empresa, área de negócio e percentagem de negócio com o Reino Unido, e saber se existe algum membro do 'staff' (equipa) da empresa dedicado a assuntos relacionados com o Brexit ou se, não tendo, contratou serviços externos para esses assuntos.

Também é perguntado aos empresários sobre eventuais mudanças nos contratos com clientes em resultado do Brexit ou a sua opinião sobre a informação disponibilizada sobre o tema, no período de transição da saída do Reino Unido da União Europeia.

Em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido deixou de ser um Estado-membro da União Europeia, entrando em vigor o Acordo de Saída e iniciando-se um período transitório, que terminou em 31 de dezembro de 2020.

O Reino Unido deixou de pertencer ao Mercado Único e à União Aduaneira em 01 de janeiro de 2020, terminando assim a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capital e introduzindo alterações com impacto nas empresas, no que respeita ao comércio de bens e de serviços ou às formalidades de registo, efeitos em Portugal que a embaixada pretende agora apurar através do inquérito.