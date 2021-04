Reino Unido registou 30 casos de coágulos em 18,1 milhões de vacinados

Vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo laboratório britânico AstraZeneca e pela Universidade de Oxford © JUSTIN TALLIS / AFP

Os riscos associados aos coágulos são "muito reduzidos", declarou hoje a Agência reguladora de Medicamentos e Saúde (MHRA, na sigla em inglês), defendendo que a população pode tomar a vacina.

Os 30 casos ocorreram entre 18,1 milhões de pessoas que foram vacinadas até final de março no Reino Unido com a vacina da Astrazeneca e 22 deles correspondem a trombos venosos cerebrais e oito a outros problemas de coagulação do sangue com baixo número de plaquetas.

Um dos membros do Comité Conjunto de Vacinação e Imunização que tem a seu cargo o plano de vacinas britânico, Adam Finn, assegurou em declarações aos jornalistas que a vacina é, "de longe, a opção mais segura para reduzir os riscos de adoecer com gravidade ou morrer por causa da covid-19".

O investigador da Universidade de Bristol afirmou que os casos de coágulos estão a ser "cuidadosamente investigados para entender melhor se há algum tipo de ligação causal com a vacinação", salientando a sua raridade.

A agência indicou que não há registo de problemas de coagulação entre pessoas que foram vacinadas com a vacina da Pfizer/BioNTech.

A Alemanha decidiu suspender o uso da vacina da AstraZeneca em pessoas com menos de 60 anos por receio de haver uma ligação entre a vacina e a ocorrência de coágulos.

A Agência Europeia do Medicamento frisou que "não existem evidências" que justifiquem a suspensão do uso da vacina da AstraZeneca na população.