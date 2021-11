Reino Unido vai exigir teste PCR aos viajantes na chegada ao país

Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido. © EPA

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou esta tarde um conjunto de novas restrições para controlar a disseminação da nova variante de coronavírus Omicron, que surgiu na África do Sul. Segundo Johnson, a nova variante difunde-se rapidamente e pode ser transmitida entre duas pessoas duplamente vacinadas.

O Reino Unido vai exigir um teste PCR aos que entram no país ao segundo dia da chegada, que terão que ficar em isolamento até receberem um resultado negativo.

As pessoas que tiverem tido contacto com um infetado com a variante Omicron terão que ficar em quarentena voluntária durante um período de dez dias.

O uso de máscaras no Reino Unido volta a ser obrigatório nos transportes públicos e nas lojas. De fora fica a hotelaria.

Boris Johnson diz que as medidas serão "temporárias e preventivas" e serão revistas daqui a três semanas.