Reino Unido/Crise: Liz Truss felicita sucessor e promete apoiar Rishi Sunak

A primeira-ministra demissionária britânica, Liz Truss, deu esta segunda-feira os parabéns ao seu sucessor Rishi Sunak, prometendo "apoio total".

"Parabéns a Rishi Sunak por ser nomeado como líder do Partido Conservador e nosso próximo primeiro-ministro. Tem o meu apoio total", afirmou, através da rede social Twitter.

O antigo ministro das Finanças foi o único candidato a receber o apoio exigido de pelo menos 100 dos 357 deputados do Partido Conservador.

Enquanto líder do partido com maioria parlamentar, Rishi Sunak será indigitado como primeiro-ministro do Reino Unido pelo Rei Carlos III, após Liz Truss se encontrar com o monarca para o informar e formalizar a demissão.

O primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, foi o primeiro dirigente estrangeiro a pronunciar-se ao felicitar o futuro homólogo.

As relações entre os dois países têm estado tensas nos últimos anos devido ao 'Brexit' e ao impacto na Irlanda do Norte, região britânica que tem uma fronteira terrestre com a Irlanda, que faz parte da União Europeia (UE).

"Aguardo com expetativa para trabalhar consigo, como primeiro-ministro britânico, sobre as questões importantes que enfrentamos nestas ilhas, e mundialmente", indicou no Twitter.