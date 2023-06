Relações UE-Reino Unido entram numa nova fase, considera comissária europeia

© EPA/STEPHANIE LECOCQ

A comissária europeia para os Serviços Financeiros, Mairead McGuinness, considerou esta terça-feira que as relações entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido entraram numa nova fase, com a assinatura de um memorando de entendimento com Londres.

"Penso que é justo dizer que virámos a página no nosso relacionamento", declarou, referindo-se à assinatura do memorando de entendimento sobre serviços financeiros que deriva do Quadro de Windsor, celebrado entre Bruxelas e Londres em fevereiro para regular a relação após a saída do Reino Unido da União Europeia.

"Passados sete anos desde o referendo, precisámos de consertar a nossa relação e penso que o dia de hoje é uma parte importante desse processo", referiu ainda a comissária, numa conferência de imprensa após a assinatura do memorando, em Bruxelas.

O chanceler britânico do Tesouro, Jeremy Hunt, salientou que os dois blocos têm "interesse na estabilidade económica global".

"Não vemos este processo como o fim, mas como o início", referiu ainda, acrescentando que a UE e o Reino Unido partilham objetivos para os quais a cooperação entre os blocos é "absolutamente essencial".

O memorando de entendimento, assinado em Bruxelas, estipula a cooperação em matéria de regulação dos serviços financeiros, nomeadamente com a estabilidade financeira, a integridade do mercado e a proteção de consumidores e investidores.

O acordo político de princípio sobre o Quadro de Windsor pretende resolver problemas causados pelo Protocolo da Irlanda do Norte, parte do Acordo de Saída do Reino Unido da UE, que deixava a província britânica alinhada com o mercado único europeu.