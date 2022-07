Rentabilidade do capital próprio dos 112 maiores bancos da zona euro cai no 1.º trimestre

Os 112 maiores bancos da zona euro baixaram a rendibilidade do capital próprio © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Julho, 2022 • 11:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os 112 maiores bancos da zona euro baixaram a rendibilidade do capital próprio (RoE) no primeiro trimestre para 5,98%, contra 7,21% no primeiro trimestre do ano anterior, foi esta segunda-feira anunciado.

O Banco Central Europeu (BCE), que supervisiona diretamente estes bancos, informou que esta queda ocorreu após o aumento das despesas administrativas e depreciações, superiores ao aumento das receitas operacionais.

No entanto, a percentagem de rendimento do capital próprio varia muito de país para país: os bancos eslovenos tiveram a maior rendibilidade do capital próprio de 35,57% no primeiro trimestre e os bancos cipriotas a mais baixa de 0,18%.

A rendibilidade do capital próprio é a percentagem obtida, dividindo o lucro líquido depois de impostos pelo capital próprio, que é o capital e as reservas, e indica a rentabilidade de um banco e a sua capacidade de remunerar os acionistas com o capital que investiram.

Quanto maior for a rentabilidade do capital, maior será a rentabilidade do banco em termos de capital.

Os bancos portugueses têm um RoE de 9,04%, os bancos espanhóis de 11,08%, os bancos franceses de 5,14%, os bancos alemães 4,13%, os bancos italianos 5,79%, os bancos holandeses 5,64%, os bancos os bancos irlandeses 2,22% e os bancos gregos 21,25%.

O RoE dos maiores bancos da Estónia é 8,22%, o dos bancos letões 13,14% e o dos bancos lituanos 13,70%.

Os 21 bancos alemães diretamente supervisionados pelo BCE tiveram despesas administrativas e amortizações no primeiro trimestre de 13.361 milhões de euros, os 10 bancos franceses pouco mais de 29.351 milhões de euros, os 13 bancos italianos de quase 10.852 milhões de euros, os 10 bancos espanhóis de 11.473,5 milhões de euros e os 7 bancos holandeses de 6.824 milhões de euros.

O total das despesas administrativas e amortizações dos 112 bancos diretamente supervisionados pelo BCE ascendeu a quase 83.295 milhões de euros no primeiro trimestre, enquanto as perdas por imparidade e provisões ascenderam a 16.561 milhões de euros.

Além disso, estes bancos tiveram receitas líquidas de juros de 68.141,4 milhões de euros e receitas líquidas de taxas e comissões de 41.617 milhões de euros.

O lucro líquido dos 112 bancos supervisionados pelo BCE foi de 24.191 milhões de euros no primeiro trimestre, dos quais quase 2.639 milhões de euros foram obtidos por bancos alemães, 1.261 milhões de euros por bancos gregos, 6.230 milhões de euros por bancos espanhóis, 6.916,6 milhões de euros por bancos franceses, 2.814,7 milhões de euros por bancos italianos e 1.925 milhões de euros por bancos holandeses.

O rácio agregado de capital de qualidade superior sobre ativos ponderados pelo risco (CET1) da zona euro foi de 14,98% no primeiro trimestre, contra 15,57% no quarto trimestre de 2021.

O rácio de capital de nível 1 (CET1) varia entre 12,39% na Grécia a 26,44% na Estónia.

O CET dos bancos franceses, alemães, eslovenos e italianos é de 15%.

O rácio CET1 é uma medida chave da solidez financeira dos bancos e quanto mais elevado for o rácio CET1, mais garantias de solvência o banco tem.

O BCE adverte que os empréstimos com um "aumento significativo" do risco de crédito aumentaram no primeiro trimestre para 9,28%, contra 9,14% no trimestre anterior.