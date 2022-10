Rishi Sunak vai ser o próximo primeiro-ministro britânico 

Rishi Sunak é o novo primeiro-ministro britânico © AFP

O antigo ministro das Finanças Rishi Sunak será o novo primeiro-ministro do Reino Unido, e o primeiro não-branco na história britânica, graças ao apoio esmagador do grupo parlamentar do Partido Conservador, que fez desistir a única adversária.

A adversária de Sunak, Penny Mordaunt, anunciou a desistência minutos antes do encerramento do prazo para a confirmação das nomeações, que obrigavam à apresentação do apoio de pelo menos 100 dos 357 deputados do Partido Conservador.

O outro potencial candidato, Boris Johnson, já tinha desistido da corrida no domingo à noite.