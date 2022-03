Rússia está a aperceber-se de custo real da guerra, diz negociador ucraniano

Soldado no porto de Mariupol. © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 06 Março, 2022 • 09:58

Questionado na cidade ucraniana de Lviv pelo diário canadiano The Globe and Mail, Mykhailo Podolyak, apresentado como um colaborador próximo do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que está a começar a ver uma mudança na atitude russa em relação à resistência ucraniana e às sanções internacionais.

"No início da guerra, [os russos] insistiam num domínio total. Não esperavam uma resistência tão forte da Ucrânia", declarou Podolyak.

"Eles só agora estão a começar a aperceber-se do custo real da guerra. E nós começamos agora a ter negociações construtivas", acrescentou o responsável, que participou nas duas primeiras sessões de negociações entre a Rússia e a Ucrânia, na fronteira com a Bielorrússia.

Uma terceira sessão de conversações deverá realizar-se na próxima segunda-feira, segundo a delegação ucraniana.

Os russos "perderam enormes quantidades de equipamento e pessoal. Sanções como nunca vimos estão a destruir a sua economia. O seu país está excluído da cena internacional e a sua propaganda não funciona", sustentou.

Podolyak reiterou o pedido de criação de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, rejeitado pela NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte), o que provocou uma forte reação do Presidente Zelensky, criticando a Aliança Atlântica por dar "'luz verde' à continuação dos bombardeamentos".

Embora sublinhando que as duas partes nas negociações acordaram não discutir pormenores das reuniões, Podolyak indicou que os objetivos ucranianos continuam a ser um cessar-fogo imediato, garantias de segurança de que a Ucrânia não será novamente atacada e compensações "significativas" pela perda de vidas humanas e danos materiais nas cidades ucranianas.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar com três frentes na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em várias cidades.

As autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2000 civis mortos, incluindo crianças, e, segundo a ONU, os ataques já fizeram mais de 1,2 milhões de refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia, entre outros países.

O Presidente russo, Vladimir Putin, justificou a "operação militar especial" na Ucrânia com a necessidade de desmilitarizar e "desnazificar" o país vizinho, afirmando ser a única forma de a Rússia se defender e garantindo que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu enviando armamento para a Ucrânia e reforçando sanções económicas e financeiras para isolar ainda mais Moscovo.