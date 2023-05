Salários reais na Alemanha caem 2,3% no 1.º trimestre

O chanceler alemão, Olaf Scholz © AFP

A inflação persistentemente alta na Alemanha voltou a provocar uma queda homóloga de 2,3% nos salários reais no primeiro trimestre do ano, segundo dados publicados pela agência federal de estatística alemã (Destatis).

Os salários nominais aumentaram 5,6% em termos homólogos nos primeiros três meses de 2023, o maior aumento num trimestre desde o início da série cronológica em 2008, enquanto a inflação no mesmo período atingiu 8,3%.

Esta situação mantém a tendência de 2022, na medida em que a inflação elevada mais do que corroeu o crescimento dos salários dos trabalhadores também no início deste ano.

O aumento acima da média da evolução dos salários nominais no primeiro trimestre de 2023 atenuou ligeiramente a perda salarial real no início do ano, em comparação com o conjunto dos três trimestres anteriores.

Os pagamentos do prémio de compensação da inflação - uma prestação voluntária do empregador, que pode ascender a 3.000 euros isentos de impostos - também contribuíram para amortecer a perda de poder de compra dos assalariados.

Os trabalhadores com empregos marginais registaram aumentos salariais nominais superiores à média, com um aumento anual de 8,9%.

Este facto deve-se principalmente ao aumento do limite máximo do salário dos "mini-empregos" - empregos de curta duração e com horário limitado - de 450 euros para 520 euros, em vigor desde 01 de outubro do ano passado.

Os salários nominais dos trabalhadores a tempo inteiro também aumentaram ligeiramente acima da média, em 5,9%.

Para os trabalhadores a tempo parcial e aprendizes, o aumento salarial foi de 4,7% no primeiro trimestre do ano.