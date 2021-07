Sánchez remodela governo. Saem sete membros e mulheres reforçam presença

Pedro Sanches, primeiro-ministro espanhol. © Mariscal/EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Julho, 2021 • 16:07

O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, revelou hoje a composição do seu novo Governo, que implica a saída de sete dos 23 membros do executivo anterior e tem uma maior percentagem de mulheres.

Num discurso no Palácio de Moncloa, Sánchez sublinhou que a remodelação - a maior desde que chegou à Moncloa, com a saída de sete dos 23 membros do executivo e uma mudança de pasta - representa uma mudança geracional (a idade média dos ministros reduz-se de 55 para 50 anos) e que a presença de mulheres passa de 54% para 63%.

O executivo, referiu, vai tomar posse na segunda-feira.

Na remodelação, que não afeta os ministros designados pelo Podemos no Governo de coligação, destaca-se a saída de Cármen Calvo, até agora número dois, e a do secretário de Organização do PSOE, José Luís Ábalos, ministro dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana.

Embora não faça parte do Conselho de Ministros, é também substituído o chefe de gabinete do presidente do Governo Ivan Redondo. O cargo será ocupado por Óscar Lopez, até agora presidente da cadeia de hotéis Paradores.