Sánchez substitui "pesos pesados" por "desconhecidos" mas debilidades mantêm-se, dizem nalistas

Pedro Sánchez, primeiro-ministro de Espanha.

"Não vejo que as alterações possam imprimir um grande impulso para a estabilidade ou para convencer a cidadania", disse o professor de Meios de Comunicação e Política da Universidade de Navarra Carlos Barrera, à agência Lusa, acrescentando que as alterações "não aquecem" quase ninguém.

Pedro Sánchez anunciou no domingo a maior remodelação do executivo desde que chegou ao poder, fazendo sair sete dos 23 membros do Governo, e trocando uma das pastas.

Saíram do Governo pessoas que até agora faziam parte do núcleo duro de chefe do executivo, como Carmen Calvo, a 'número dois' (vice-presidente primeira), o secretário da organização do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), José Luís Ábalos, até agora ministro dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana, e "o todo-poderoso" Ivan Redondo, chefe de gabinete de Pedro Sánchez.

O líder socialista faz entrar figuras pouco conhecidas do PSOE, entre outros Óscar López, como novo chefe de gabinete, e três mulheres até agora presidentes de câmara socialistas, para "rejuvenescer" ainda mais o Governo e "aumentar" a percentagem de mulheres.

A intenção de Sánchez parece evidente: contrariar as últimas sondagens que indicam uma subida da direita e aproveitar a recuperação económica, com os dinheiros que vêm de Bruxelas, para restabelecer a ligação com o eleitorado de esquerda e preparar as eleições de 2023.

Para Carlos Barrera "não é claro" o que se pretende com estas alterações "pouco inspiradoras" e centradas em personagens "desconhecidas" do PSOE.

O maior trunfo de Sánchez parece ser o reforço da importância da atual ministra da Economia, Nadia Calvino, que sobe de segunda para a primeira vice-presidência do executivo.

"Calvino é uma mensagem para acalmar Bruxelas, no sentido em que ganha mais poder contra os objetivos mais populistas e irrealizáveis dos ministros dos Unidos Podemos", os parceiros de extrema-esquerda do Governo minoritário, segundo o professor de Meios de Comunicação e Política.

O executivo liderado pelo PSOE continua "refém" do Unidas Podemos, assim como de vários pequenos partidos nacionalistas e independentistas regionais para obter a maioria no parlamento.

"As lutas internas entre socialista, Unidas Podemos e outros vão continuar a existir e não vejo que se trate de um Governo mais forte", acrescenta Carlos Barrera.

O Unidas Podemos mantém inalterada a sua presença no executivo de Sánchez, com cinco ministros, apesar de estes serem considerados "fracos", com exceção de Yolanda Diaz, ministra do Trabalho e Economia Social, que sobe da vice-presidência terceira para a segunda.

O professor de Comunicação e Política Internacional na Universidade Europeia de Madrid José Maria Peredo também sublinha que Sánchez pretende continuar a governar "sem alterar a estrutura de apoios", o que vai "manter a sua debilidade e dependência de uma pluralidade de grupos".

Peredo é da opinião que Nadia Calvino "é o que há de melhor neste executivo", convertendo-se numa "peça essencial" para que se comece a trabalhar mais e se faça menos "propaganda".

Mas o analista compreende que tenham saído os "mensageiros anteriores", muito desgastados e que deram a cara na confrontação com a oposição de direita, considerando que "a mensagem tem de mudar a partir de agora".

O primeiro-ministro socialista espanhol revelou no sábado a composição do novo Governo, dizendo que, "uma vez superada a pior das pandemias", terá de trabalhar "na recuperação económica e na criação de emprego".

"Hoje começa o Governo da recuperação", disse Sánchez num breve discurso, salientando que, a 30 meses das próximas eleições, uma das prioridades da nova equipa será "gerir esta enorme oportunidade representada pelos fundos europeus" para reanimar uma economia devastada pela ovid-19.

Pedro Sánchez está a atravessar uma fase muito difícil depois cde há três meses ter sofrido um grande revés nas eleições regionais de Madrid, um bastião histórico da direita, nas quais o PSOE e o Podemos sofreram uma derrota face ao PP, que tinha transformado o escrutínio num referendo sobre a política governamental, especialmente na luta contra a pandemia.

Mais recentemente, a decisão do Governo, no final de junho, de aplicar indultos os líderes pró-independência catalães presos na sequência da tentativa falhada de secessão da Catalunha em 2017, suscitou a desaprovação de grande parte da opinião pública, de acordo com várias sondagens, e forneceu ainda mais "munições" à oposição de direita.

Algumas sondagens de opinião colocam agora o PP à frente ou em pé de igualdade com o PSOE no caso de eleições legislativas antecipadas.

Pedro Sánchez já tinha efetuado uma mini remodelação no final de março, após a súbita demissão do Governo do líder histórico do Podemos, Pablo Iglesias, que se lançou na batalha para as eleições regionais de Madrid, antes de desistir da política na noite das eleições de 04 de maio.

O maior movimento da oposição, o Partido Popular (direita), exigiu este sábado a realização de eleições depois de ter sido anunciada a remodelação, considerando que "mudar os 'fantoches' não serve de nada", uma vez que os independentistas continuam a mover os "cordelinhos".

Os novos ministros vão tomar posse na segunda-feira, às 09:00 (08:00 em Lisboa), a tempo de participar na terça-feira na sua primeira reunião do Conselho de Ministros.