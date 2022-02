Santos Silva condena a "invasão militar" da Rússia e lamenta dezenas de vidas já perdidas

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, participa na reunião da Comissão Permanente para discutir a situação na Ucrânia, na Assembleia da República © MÁRIO CRUZ/LUSA

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, condenou esta quinta-feira, "sem ses, nem mas", a "invasão militar" da Rússia a um Estado independente e lamentou as "dezenas e dezenas" de vidas já perdidas neste conflito.

Numa audição no Parlamento, o chefe da diplomacia portuguesa fez uma condenação veemente do ataque russo e disse que esta é "a maior crise de segurança por que a Europa passa desde a II Guerra Mundial".

"Lamento e consternação pelas vidas que já foram perdidas", manifestou Santos Silva, adiantando que já há informação de "dezenas e dezenas de pessoas que perderam a vida".

O ministro sublinhou que a ação da Rússia contra a Ucrânia "tem que ser bem caracterizada" e é "uma invasão militar com intuitos de ocupação", com a "violação ostensiva das regras internacionais e da carta das Nações Unidas"

Este ato de "agressão intolerável, inaceitável para a comunidade internacional" merece por isso a "condenação sem ses, nem mas", sublinhou Santos Silva, numa sessão da Comissão Permanente do Parlamento para debater o conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Na sua intervenção na abertura do debate, o ministro deu ainda atenção ao povo ucraniano, manifestando solidariedade a todos os cidadãos e, "sobretudo, aos mais de 28 mil ucranianos que vivem em Portugal, que não mereciam ver os seus familiares, amigos, vizinhos, a passar por esta barbárie".

Santos Silva reiterou ainda a disponibilidade de Portugal para acolher familiares e amigos dos cidadãos ucranianos a viver em Portugal e outros refugiados que resultem desta crise na Ucrânia.

O ministro português também exigiu mais uma vez à Rússia que faça recuar as suas tropas e "cesse este ato de agressão".

A Rússia lançou hoje de madrugada uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que as autoridades ucranianas dizem ter provocado dezenas de mortos nas primeiras horas.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que o ataque responde a um "pedido de ajuda das autoridades das repúblicas de Donetsk e Lugansk", no leste da Ucrânia, cuja independência reconheceu na segunda-feira, e visa a "desmilitarização e desnazificação" do país vizinho.

O ataque foi de imediato condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU.

PCP diz que "guerra não é solução" e pede que se evite envolvimento de militares portugueses

O PCP considerou também esta quinta-feira que a "guerra não é solução" para a resolução da situação entre a Ucrânia e a Rússia e exortou o Governo a contrariar a "escalada de confrontação política" impedindo o envolvimento de militares portugueses.

"A guerra não é solução seja para que problema for e é preciso fazer esforços para a evitar", sustentou o líder parlamentar comunista, João Oliveira, durante um debate da comissão permanente da Assembleia da República, com a participação do ministro dos Negócios Estrangeiros, sobre a invasão da Rússia à Ucrânia, durante a madrugada de hoje.

O PCP foi o único partido até agora a recusar condenar o Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, pela invasão ao território ucraniano e João Oliveira referiu que é "evidente que a situação que se vive na Ucrânia não é um problema entre russos e ucranianos, nem apenas uma disputa por território ou demarcação de fronteiras".

"O problema é mais profundo, mais amplo e ultrapassa em muito o leste europeu", completou, apontando o dedo aos Estados Unidos da América (EUA), "os verdadeiros interessados numa nova guerra na Europa" e que estão "dispostos a sacrificar até ao último ucraniano ou europeu para a promover".

Rio apoia que Portugal cumpra todos os compromissos na NATO

O presidente do PSD defendeu que Portugal deve "assumir integralmente os seus compromissos e a sua responsabilidade" como membro fundador da NATO, com o ministro Santos Silva a enaltecer a importância de um "consenso genuíno" nesta matéria.

Na reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República, Rui Rio considerou que o alvo da ofensiva russa não é apenas a Ucrânia, mas também "a estabilidade da Europa e de toda a ordem internacional".

"Por isso, Portugal tem de estar disponível para fazer esse caminho conjunto. Não estarmos prontos para contribuir com a nossa parte, seja no plano militar, económico ou diplomático, seria estarmos a ignorar o perigo de termos um futuro bem mais sombrio", afirmou o presidente do PSD.

Na resposta, o ministro Santos Silva agradeceu "a disponibilidade permanente" que o PSD manifestou ao longo desta crise, sempre que o Governo o consultou.

"Todos nós beneficiamos da existência de um consenso político muito forte, muito duradouro, muito estabilizador e muito genuíno em Portugal", saudou o governante socialista.

Ferro considera ação militar russa "maior ataque e paz e à estabilidade" na Europa

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, condenou "a agressão militar russa à Ucrânia", que classificou como "o maior ataque à paz e à estabilidade na Europa em décadas".

Antes de se iniciar o debate na Comissão Permanente, Eduardo Ferro Rodrigues informou os deputados que enviou hoje de manhã uma mensagem ao seu homólogo ucraniano, na qual transmitiu "a mais veemente condenação pela agressão militar russa à Ucrânia".

"O maior ataque à paz e à estabilidade na Europa em décadas, que o é a um Estado soberano, livre e independente", classificou, tendo também transmitido "a mais calorosa e profunda solidariedade com o povo ucraniano e o Parlamento que o representa".