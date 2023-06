Sentimento dos exportadores alemães deteriora-se em junho

© Unsplash

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Junho, 2023 • 11:06

O sentimento na indústria de exportação alemã deteriorou-se visivelmente em junho, com o índice de expectativas de exportação do instituto alemão Ifo a cair para um mínimo desde novembro de 2022, foi esta terça-feira anunciado.

Num comunicado hoje divulgado, o instituto afirma que as expectativas de exportação do ifo caíram para -5,6 pontos em junho, contra 1,0 ponto em maio e o nível mais baixo desde novembro de 2022.

"Além da fraca procura no mercado interno alemão, agora também estamos a ver menos pedidos do exterior", diz Klaus Wohlrabe, chefe de pesquisas da Ifo, adiantando que "isto é uma má notícia para a economia de exportação da Alemanha".

A maioria dos setores prevê uma redução das exportações nos próximos três meses, indica o Ifo, que acrescenta que apenas os fabricantes de vestuário e a indústria das bebidas preveem um crescimento significativo.

Entretanto, na indústria alimentar, após meses de crescimento, as empresas esperam agora uma queda nas vendas internacionais.

As perspetivas para a indústria metalúrgica também são bastante piores e o mesmo se aplica à indústria do mobiliário, que sofre em parte com o fraco setor da construção.