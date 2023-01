Sentimento económico aproxima-se em janeiro de média de longo prazo na zona euro e UE

© EPA

O sentimento económico recuperou, em janeiro, tanto na União Europeia (UE, para os 98 pontos) quanto na zona euro (99,9), estando, com esta terceira subida consecutiva, quase na média de longo prazo (100 pontos), segundo dados da Comissão Europeia.

De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pela Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, o indicador do sentimento económico avançou, em janeiro, 2,3 pontos na UE e 2,8 pontos na zona euro.

O indicador de expectativas de emprego também aumentou em janeiro: 2,3 pontos para 108,5 na UE e 2,7 para 110,1 na zona euro, situando-se muito acima da sua média de longo prazo.

De acordo com o boletim divulgado, as subidas registadas no sentimento económico, em ambas as zonas, refletiram "fortes melhorias na indústria, serviços, comércio retalhista e confiança dos consumidores", tendo recuado no setor da construção.

Considerando as maiores economias europeias, o sentimento económico acelerou em França (4,4 pontos), Espanha (2,7), Alemanha (2,5), Itália (1,7) e, com menor expressão, nos Países Baixos (0,5), tendo-se mantido na Polónia.