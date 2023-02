Sentimento económico estagna na UE após três meses de crescimento - Bruxelas

Bandeiras dos membros da União Europeia, em Bruxelas © Pixabay

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Fevereiro, 2023 • 11:13

O indicador do sentimento económico estagnou na União Europeia (UE) e recuou na zona euro, em fevereiro, após três meses de recuperação, divulgou a Comissão Europeia.

De acordo com dados hoje divulgados pela Direção-geral dos Assuntos Económicos do executivo comunitário, depois de ter começado a recuperar em novembro de 2022, o sentimento económico estagnou nos 97,8 pontos na UE e recuou 0,1 para os 99,7 pontos na zona euro, em fevereiro.

Considerando as maiores economias europeias, o sentimento económico recuou em Espanha (-2,0 pontos), França (-1,5) e na Polónia (-0,2), tendo avançado nos Países Baixos (2,9) e Alemanha (0,1) e mantido estável em Itália.

De acordo com o boletim da Comissão, a estagnação do indicador na UE deve-se ao recuo da confiança nos setores da indústria e serviços, compensado pelo avanço no comércio de retalho e consumidores.

Por seu lado, o indicador das expectativas de emprego diminuiu 0,4 pontos, para os 107,7, na UE e 0,3 para os 109,4 pontos na zona euro, em fevereiro.