''Stocks' de peixe no Atlântico Nordeste estão nos limites saudáveis, diz Bruxelas

As unidades populacionais de peixe ('stocks') no Atlântico Nordeste, que inclui as zonas de pesca de Portugal, estão na generalidade dentro dos limites saudáveis, divulgou a Comissão Europeia.

Numa comunicação hoje divulgada, que apresenta as orientações para as propostas relativas às possibilidades de pesca para 2024, Bruxelas refere que a sustentabilidade global das pescas da União Europeia (UE) melhorou e menos 'stocks' são objeto de sobrepesca.

Mas se, por um lado, o golfo da Biscaia (situado entre a costa norte da Espanha e a costa sudoeste da França) se tornou, na mais recente avaliação (2021), a primeira zona marítima da UE sem sobrepesca, a situação no mar Mediterrâneo e no Mar Negro continuam preocupantes, com a taxa de mortalidade por pesca a recuar mas ainda com valores 71% superiores à taxa de sustentabilidade recomendada.

A recomendação de hoje lança um processo de consulta pública, após o qual o executivo comunitário propõe as possibilidades de pesca na UE para 2024, e as respetivas quotas nacionais, baseadas em pareceres científicos.