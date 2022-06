Suíça adota mais recente pacote de medidas contra Rússia

© EPA

As autoridades da Suíça adotaram, nesta sexta-feira, o último pacote de sanções imposto pela União Europeia contra a Rússia, que inclui um embargo às exportações do petróleo russo.

Berna decidiu impor "sanções financeiras e uma proibição de entrada no país a 100 pessoas" vinculadas a Moscovo, segundo anunciou o Governo em comunicado distribuído na sua página oficial na internet.

O embargo incluiu o veto aos produtos derivados do petróleo proveniente da Rússia e entrará em vigor de forma gradual em início de 2023, se bem que as autoridades suíças estão a analisar as possíveis consequências para o país.

Por outro lado, as sanções incluem o veto aos conteúdos criados ou emitidos por alguns meios de comunicação russos como a agencia de notícias Sputnik ou a cadeia Rússia Today.

Em março, o Governo suíço anunciou a sua decisão de não proibir os conteúdos da Sputnik e da Rússia Today, se bem que reconhecia que estes canais são "ferramentas de propaganda e desinformação dirigidas pela Rússia".