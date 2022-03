Suíça congela 5,6 mil milhões de ativos de cidadãos russos

Zurique, Suíça. © D.R.

O governo suíço congelou ativos de cidadãos russos sancionados no seguimento da invasão russa da Ucrânia no montante de 5,750 mil milhões de francos (5,6 mil milhões de euros), avançou o Ministério da Economia helvético.

Aquele montante, que inclui propriedades dos sujeitos sancionados em áreas turísticas da Suíça, pode aumentar à medida que se identifiquem novos ativos, detalhou em conferência de imprensa o responsável pelas relações económicas internacionais do ministério, Erwin Bollinger.

O montante é um dos primeiros indicadores da fortuna acumulada neste país por empresários, políticos e outras pessoas próximas das altas esferas do poder russo e que foram objeto de sanções decididas pelos dirigentes de Berna.

A lista dos sancionados pela Suíça, similar à da União Europeia, inclui centenas de cidadãos russos, incluindo o presidente Vladimir Putin, o ministro de Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, deputados, dirigentes de empresas tecnológicas e de telecomunicações e outros oligarcas.

O presidente da Associação de Banqueiros Suíços, Marcel Rohner, calculou na semana passada que os bancos na Suíça tenham entre 150 mil milhões e 200 mil milhões de francos em ativos pertencentes a cidadãos russos, mas não detalhou a parte que pertence aos sancionados.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, indicou que a Suíça tem sido, com frequência, refúgio para as fortunas de empresários e políticos russos responsáveis pela invasão do seu país.