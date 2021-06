Taxa de desemprego no Reino Unido cai para 4,7%

Greenwich Park, Londres. © JUSTIN TALLIS / AFP

A taxa de desemprego no Reino Unido situou-se em 4,7% entre fevereiro e abril deste ano, face aos 4,8% observados nos três meses anteriores, anunciou o Gabinete Nacional de Estatísticas (ONS).

O gabinete explicou que no trimestre em análise, foram contabilizadas menos 553.000 pessoas empregados com recibo de pagamento salarial do que em fevereiro do ano passado, o que reflete o efeito da pandemia de covid-19, apesar do facto de que uma boa parte da força de trabalho ter sido protegida pelas medidas governamentais para manter o emprego.

As vagas para emprego atingiram as 758 mil, entre março e maio, um pouco abaixo dos níveis antes da pandemia em março do ano passado, segundo o aquele organismo.

A taxa de emprego situou-se, entre fevereiro e abril, nos 75,2%, enquanto o rendimento médio dos trabalhadores subiu 5,6%, na comparação com idêntico período do ano anterior.