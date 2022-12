Taxa de desemprego no Reino Unido sobe para 3,7% entre agosto e outubro

Londres © EPA

A taxa de desemprego no Reino Unido subiu para 3,7% nos três meses até ao final de outubro, contra 3,6% nos três meses anteriores, anunciou esta terça-feira o Office for National Statistics (ONS).

Segundo a agência, o desemprego aumentou entre os trabalhadores de diferentes idades e, embora os níveis de ofertas de emprego permaneçam elevados, são inferiores aos de há um ano.

A taxa de emprego foi de 75,6%, um aumento de 0,2 pontos percentuais, mas ainda abaixo dos níveis anteriores ao início da pandemia da covid-19.

O ONS também informou que o número de dias de trabalho perdidos em outubro passado devido a greves generalizadas atingiu o nível mais alto desde novembro de 2011.

De acordo com as estimativas da agência, cerca de 417.000 dias de trabalho foram perdidos em outubro passado devido a greves dos trabalhadores de diferentes setores para protestar contra a crise económica provocada pelo forte aumento da inflação (11,1%).

O ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, disse que, embora o desemprego no Reino Unido permaneça próximo dos mínimos históricos, "a inflação elevada continua a afetar as economias de todo o mundo à medida que" são geridos "os impactos da covid-19 e da invasão da Ucrânia por (Vladimir) Putin".

"Estamos empenhados em ajudar as pessoas a regressar ao trabalho e ajudar as pessoas empregadas a aumentar os seus rendimentos, progredir no trabalho e tornarem-se economicamente independentes", acrescentou Hunt num comunicado após a divulgação dos dados relativos ao desemprego.