Taxa de desemprego no Reino Unido sobe para 3,8% entre dezembro e fevereiro

A taxa de desemprego no Reino Unido subiu para 3,8% nos três meses até ao final de fevereiro, acima dos 3,7% anteriormente registados, disse o Office for National Statistics (ONS) num comunicado divulgado esta terça-feira.

A agência oficial revelou que este aumento da taxa de desemprego entre dezembro de 2022 e fevereiro último, em comparação com o trimestre anterior, foi impulsionado por aqueles que estiveram desempregados por períodos de até seis meses.

Os dados representam, segundo o ONS, um reflexo da "incerteza experimentada por todas as indústrias em todo o país" devido a pressões económicas como um fator importante para não contratar.

No entanto, a taxa de emprego no país também aumentou 0,2 pontos percentuais para 75,8%, impulsionada por mais trabalhadores a tempo parcial e independentes.

O ONS observa que, tanto a taxa de emprego como a de desemprego, aumentaram ao longo do período à medida que mais pessoas reentraram no mercado de trabalho em busca de emprego, passando a taxa de inatividade económica do país de 21,5% para 21,1%.

As ofertas de emprego diminuíram pelo nono mês consecutivo em 47.000 para 1,1 milhões durante esse período.

Depois de contabilizar a inflação, o salário médio, incluindo os bónus, caiu 3% nesse trimestre, ou 2,3% excluindo os bónus.

O chefe das estatísticas económicas da agência governamental, Darren Morgan, disse hoje que, "enquanto o grupo fora do mercado de trabalho, o 'inativo economicamente', caiu, o número dos que estiveram doentes de longa duração subiu para um novo patamar".

"As vagas de emprego voltaram a cair, mas continuam em níveis muito elevados", observou.

O perito disse também que os salários "continuam a crescer mais lentamente do que os preços, pelo que os rendimentos continuam a diminuir em termos reais, ainda que a diferença entre o crescimento dos rendimentos do setor privado e do setor público continue a diminuir".

Observou ainda que "o número de dias perdidos em greves voltou a aumentar em fevereiro, após a queda acentuada registada em janeiro" e, a este respeito, afirmou que "a educação foi novamente o setor mais afetado".