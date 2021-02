Taxa de desemprego no Reino Unido sobe para 5,1% no 4.º trimestre

© Matt Alexander/PA Wire

A taxa de desemprego no Reino Unido foi de 5,1% entre outubro e dezembro do ano passado, mais 0,1 pontos percentuais que no trimestre anterior (5%), anunciou esta terça-feira a Office for National Statistics (ONS).

Cerca de 1,74 milhões de pessoas estavam desempregadas entre outubro e dezembro de 2020, mais 454.000 do que no mesmo período do ano anterior, acrescentou aquela fonte.

O aumento da taxa de desemprego foi amplamente esperado por analistas da City de Londres (centro financeiro), devido ao impacto económico das várias medidas de contenção impostas pelo Governo para conter a pandemia da covid-19.

A taxa de emprego foi de 75% no trimestre, de acordo com os dados divulgados hoje.

O ONS estimou que entre outubro e dezembro do ano passado 32,3 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 16 anos estavam a trabalhar.

O diretor adjunto de estatística no ONS, Jonathan Athow, afirmou hoje que há sinais de uma "estabilização" do mercado de trabalho, mas salientou que ainda há menos pessoas empregadas do que antes do início da pandemia de covid-19.