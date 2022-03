Taxa de desemprego recua em fevereiro na zona euro e na UE - Eurostat

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Março, 2022 • 10:23 Partilhar este artigo Facebook

A taxa de desemprego recuou, em fevereiro, para os 6,8% na zona euro e os 6,2% na União Europeia (UE), segundo dados divulgados pelo Eurostat.

De acordo com o serviço de estatística comunitário, a taxa de 6,8% de desemprego na zona euro, em fevereiro, compara com a de 8,2% do mês homólogo de 2021 e a de 6,9% de janeiro.

Na UE, o desemprego recuou para os 6,2% face aos 7,5% face ao mês homólogo e aos 6,3% de janeiro.

O Eurostat estima que, em fevereiro, estavam 13,27 milhões de pessoas desempregadas na UE, das quais 11,16 milhões na zona euro.

No que respeita ao desemprego juvenil, a taxa fixou-se na zona euro nos 14%, um recuo quer face aos 18,6% homólogos e aos 14,3% em cadeia.

Também na UE a taxa de desemprego juvenil recuou para os 14%, face aos 18,2% de fevereiro de 2021 e aos 14,3% de janeiro passado.

Em fevereiro, 2,581 milhões jovens com menos de 25 anos estavam desempregados, dos quais 2,10 milhões na zona euro.