Taxa de emprego melhora na zona euro

A taxa de emprego cresceu, no segundo trimestre, 0,5% na zona euro face ao trimestre anterior e 1,8% em comparação com o mesmo período homólogo de 2020, após uma tendência de redução no número de pessoas empregadas.

Os dados foram divulgados esta terça-feira pelo Eurostat, o gabinete estatístico comunitário, e dão conta de que o número de pessoas empregadas aumentou 0,5% na zona euro e 0,6% no conjunto da União Europeia (UE) no segundo trimestre de 2021, em comparação com o trimestre anterior.

No primeiro trimestre de 2021, o emprego tinha diminuído 0,2%, tanto na zona euro como na UE.

Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, fortemente marcado pela pandemia de covid-19, a taxa de emprego aumentou 1,8% tanto na zona euro como na UE no segundo trimestre deste ano, adianta o Eurostat nesta estimativa rápida.