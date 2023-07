Taxa de inflação abranda em junho na zona euro e na UE

© Pixabay

A taxa de inflação homóloga na zona euro abrandou, em junho, para os 5,5%, e a da União Europeia para 6,4%, contra, respetivamente, os 6,1% e os 7,1% em maio, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat.

Em junho de 2022, a taxa de inflação homóloga na zona euro era de 8,6% na zona euro e de 9,6% na UE.

De acordo com o serviço estatístico europeu, que para a zona euro confirmou a taxa que tinha sido avançada na estimativa rápida de 30 de junho, a componente da alimentação, álcool e tabaco registou a maior taxa de inflação homóloga (11,6%, face aos 12,5% de maio), seguindo-se a dos bens industriais não energéticos (5,5%, que se compara com 5,8%), dos serviços (que subiu de 5,0% para os 5,4% de maio para junho), e da energia (com uma deflação de 5,6% face à de 1,8% em maio).

A taxa de inflação subjacente (sem energia nem alimentos não transformados), por seu lado, recuou para os 6,8%, face aos 6,9% registados em maio.